Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ

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Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении производственной и операционной деятельности в России. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

СЕО компании Роланд Буш уточнил, что в организации продолжат поддерживать сотрудников в меру способностей. Siemens будет реализовывать упорядоченный процесс выхода из РФ.

В компании также напомнили, что с момента начала специальной военной операции на Украине вся деятельность, в том числе международные поставки в РФ и Белоруссию, была приостановлена. Действующие сейчас санкции против России ограничивают возможности Siemens по железнодорожному обслуживанию и ремонту.

Немецкий концерн известен по работе в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. Помимо самой компании Siemens в России, представлено ее энергетическое подразделение Siemens Energy.

В марте компания Siemens приостановила контракт с РЖД на поставку новых электропоездов "Сапсан". Речь идет о договоре от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых составов.

