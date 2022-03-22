Siemens приостановил контракт с РЖД на поставку новых электропоездов "Сапсан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Немецкий концерн Siemens приостанавливает действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан", сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро.

Белозеров заявил, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, к Санкт-Петербургскому форуму, который запланирован на лето, РЖД постараются запустить новый подвижной состав.

"У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать", – сказал глава РЖД.

Он отметил, что, несмотря на прекращение действия контракта, в России есть и свои производители. В частности, это группа "Синара" и входящий в нее завод "Уральские локомотивы".

Ранее Белозеров сообщил, что РЖД постараются не допустить подорожания пассажирских билетов в 2022 году. Он рассказал, что компания перевезла более 16 тысяч беженцев с Донбасса, в том числе 5,5 тысячи детей. По словам Белозерова, это беспрецедентная перевозка беженцев к временным пунктам в России.

