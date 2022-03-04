Сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в РФ

Фото: depositphotos/TPOphoto

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил свою работу в России и Белоруссии. Об этом на странице в Twitter сообщил гендиректор компании Брайан Чески.

Ранее IKEA приняла решение приостановить экспорт и импорт товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Компания также останавливает все производственные операции в России.

Датский производитель игрушек LEGO также приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции России на Украине.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

