Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей в Россию

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Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратит поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России. Об этом со ссылкой на официального представителя компании сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что локальное производство и экспорт будут приостановлены до дальнейшего уведомления.

Ранее газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Также Mazda останавливает поставки деталей для завода во Владивостоке. В данный момент на складах есть запас, которого хватит на несколько месяцев. При этом, как пишет издание, после остановки поставки завод сможет продолжить работу.

Причиной такого решения стали падение курса рубля и разрыв цепочек поставок. При этом концерн Nissan, несмотря на сокращение производства в России, намерен продолжить выпуск автомобилей.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.