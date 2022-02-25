Завод Renault в РФ приостановит работу из-за перебоев в логистике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Завод Renault в России приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным Renault, перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ранее "Почта России" приостановила прием международных денежных отправлений на Украину. Отмечается, что недоставленные денежные переводы на Украину, отправленные после 21 февраля, и уплаченную за них комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России". Для этого потребуется предоставить чек и паспорт.

Накануне "Почта России" приостановила прием отправлений на Украину. Компания рассматривает варианты транзитной доставки через другие страны. Кроме того, изменила "Почта России" и маршруты доставки почты в южные города России. Это связано с закрытием аэропортов в ряде городов. В настоящий момент доставка и отправка почты на юг страны осуществляется наземным транспортом.

