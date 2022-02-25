"Почта России" приостановила международные денежные переводы на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" приостановила прием международных денежных отправлений на Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает News.ru.

Отмечается, что недоставленные денежные переводы на Украину, отправленные после 21 февраля, и уплаченную за них комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России". Для этого потребуется предоставить чек и паспорт.

В пресс-службе компании подчеркнули, что международные переводы во все другие страны "Почта России" принимает в обычном режиме.

Накануне "Почта России" приостановила прием отправлений на Украину. Компания рассматривает варианты транзитной доставки через другие страны. Кроме того, изменила "Почта России" и маршруты доставки почты в южные города России. Это связано с закрытием аэропортов в ряде городов. В настоящий момент доставка и отправка почты на юг страны осуществляется наземным транспортом.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что россияне и украинцы слишком страдали от нацизма, чтобы можно было на все закрыть глаза.

