Лавров заявил, что международное сообщество продолжает опровергать геноцид в Донбассе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международное сообщество дружно опровергает факт геноцида в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР.
В начале переговоров Лавров получил книгу "Расстрелянное детство Донбасса". Авторы отметили, что книга рассказывает о жизни детей на линии фронта и преступлениях, которые были совершены против несовершеннолетних.
"Главное, чтобы она (книга. – Прим. ред.) была не у нас, а у представителей так называемого международного сообщества, которые сейчас дружно хором опровергают то, что на Украине происходит очевидное проявление геноцида", – цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее Лавров отметил, что Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Он заявил, что россияне и украинцы слишком страдали от нацизма, чтобы можно было на все закрыть глаза.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие – Лавров
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