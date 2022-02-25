Москва обеспечит демилитаризацию Украины – Лавров

Фото: ТАСС/AP Photo/Oleksandr Ratushniak
Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы слишком страдали от нацизма и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на все это можно было закрывать глаза, смотреть легкомысленно", – сказал Лавров.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В Минобороны при этом заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.
Позднее в Кремле расценили заявление администрации президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обсуждать нейтральный статус его страны как движение в положительном направлении. В то же время Дмитрий Песков отметил, что пока не может сказать, будут ли по этому поводу какие-то контакты между главами двух государств.
Политолог прокомментировал введение санкций против РФ
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