В Минсельхозе исключили риски для продовольственной безопасности РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минсельхозе РФ заявили, что внутренний рынок страны надежно защищен, риски для продовольственной безопасности исключены. Об этом сообщает ТАСС.

"Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков", – пояснили в ведомстве.

Также в Минсельхозе отметили, что Россия полностью обеспечивает себя зерном, мясной и рыбной продукциями, сахаром, растительным маслом, молочной продукцией, овощами и фруктами.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

