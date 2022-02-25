В Совфеде призвали не скупать электронику и бытовую технику

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал не скупать электронику и бытовую технику по высоким ценам. По его словам, предложение будет обеспечено.

"Это обычная реакция, которая успокоится. Китай, Малайзия, Сингапур выпускают электронику, предложение в наших магазинах будет обеспечено. Не будет Apple, возьмем Samsung, он не хуже работает", – сказал Джабаров РИА Новости.

До этого директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он также отметил рост продаж и сбои в работе интернет-магазина.

Ранее Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Под санкции подпали 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.

Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения подпали фининституты и угледобывающая компания ВЭБ, а также финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.

