Карты подпавших под санкции российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

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Карты российских банков, подпавших под санкции, не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Пластиковые карты по-прежнему продолжат функционировать на территории РФ. Об этом сообщает Центробанк.

В ЦБ подчеркнули, что все платежные банковские карты, выпущенные банками, на данный момент работают и продолжат функционировать на всей территории России. Клиенты банков без ограничений смогут оплачивать товары и услуги, а также осуществлять переводы и операции через банкоматы.

Уточняется, что клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия", подпавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей, а также использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Ранее Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Под санкции подпали 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.

В свою очередь, Минфин США ввел санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения подпали фининституты и угледобывающая компания ВЭБа. Кроме того, санкции затронули финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.

Ввела новые санкции против России и Канада, включив в список Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром", "Транснефть" и министерство финансов.