13:47
Фото: depositphotos/samsonovs
Карты российских банков, подпавших под санкции, не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Пластиковые карты по-прежнему продолжат функционировать на территории РФ. Об этом сообщает Центробанк.
В ЦБ подчеркнули, что все платежные банковские карты, выпущенные банками, на данный момент работают и продолжат функционировать на всей территории России. Клиенты банков без ограничений смогут оплачивать товары и услуги, а также осуществлять переводы и операции через банкоматы.
Уточняется, что клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия", подпавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей, а также использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Ранее Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Под санкции подпали 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.
В свою очередь, Минфин США ввел санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения подпали фининституты и угледобывающая компания ВЭБа. Кроме того, санкции затронули финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.
Ввела новые санкции против России и Канада, включив в список Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром", "Транснефть" и министерство финансов.
Карты подпавших под санкции российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: