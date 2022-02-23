В МИД РФ пообещали дать сильный ответ на санкции США

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Москва даст сильный ответ на санкции США. Возможно, он не будет симметричным, но будет выверенным и чувствительным, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве считают, что объявленный администрацией США пакет санкций идет в русле непрекращающихся попыток изменить курс России.
"Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", – говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Россия уже доказала способность минимизировать наносимый санкциями ущерб. Кроме того, отметили в министерстве, подобные ограничения не повлияют на решение твердо отстаивать свои интересы.
"В арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает", – говорится в сообщении.
При этом в МИД подчеркнули, что Россия открыта к дипломатии, которая основана на принципах взаимоуважения и равноправия.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.
После Минфин США ввел санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения попали фининституты и угледобывающая компания ВЭБа. Кроме того, санкции затронули финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка. Санкции против России объявили также Австралия, Япония, Канада и другие страны.
В МИД РФ пообещали дать сильный ответ на санкции
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