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политика

07:40

Санкции против России ударят по мировым рынкам – посол РФ в США

политика

Фото: ТАСС /Сергей Бобылев

Новые санкции западных стран нанесут сильный удар по мировым рынкам. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на официальной странице дипведомства в Facebook.

Дипломат отметил, что ограничения также скажутся на простых американских гражданах. При этом для России санкции ничего не изменят.

"Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", – продолжил Антонов.

Посол указал, что Россия всегда находилась под давлением каких-либо ограничений со стороны Запада.

"Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство", – добавил Антонов.

Ранее о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.

Помимо прочего, государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что под эти меры подпал 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие решения признать ДНР и ЛНР.

В список санкций ЕС вошел 351 депутат Госдумы

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