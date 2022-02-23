ЕС официально принял санкции против России

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Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в заявлении союза.

Санкции введены в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народной республик.

Под санкции попали и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.

Документом также запрещается проведение любых экономических операций бизнесом Европы с ЛНР и ДНР.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

После Минфин США ввел санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения попали фининституты и угледобывающая компания ВЭБа. Кроме того, санкции затронули финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка. Санкции против России объявили также Австралия, Япония, Канада и другие страны.

