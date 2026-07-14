Суд оштрафовал журналистку Жанну Агалакову за нарушение правил иноагента

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Жанна Агалакова, признана иноагентом в РФ)

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Уточняется, что Агалакова признана виновной в непредоставлении в уполномоченный орган сведений, предусмотренных российским законодательством. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей.

Минюст РФ внес журналистку в реестр иноагентов в феврале 2025 года. По данным ведомства, она принимала участие в создании и распространении публикаций иноагентов, а также работала в качестве респондента на информационной площадке, которая была предоставлена иностранным СМИ.

Кроме того, Агалакова способствовала распространению недостоверной информации о решениях российских органов власти и проводимой ими политике.

Ранее по аналогичной статье был оштрафован актер Семен Трескунов (признан в России иноагентом). Сумма штрафа тоже составила 50 тысяч рублей.