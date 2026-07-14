Пивоварню с 350-летней историей закроют на юго-западе Германии

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Пивоварня Eichbaum в Мангейме на юго-западе Германии, основанная почти 350 лет назад, прекратит работу. Об этом пишет газета Bild.

Частная пивоварня была основана в 1679 году. Eichbaum поставляла продукцию более чем в 60 стран мира. В 2025 году она подала заявление о банкротстве, после чего была признана неплатежеспособной.

Для разрешения ситуации Eichbaum продала популярный бренд Karamalz компании Veltins. Также штат сотрудников сократили с 290 до примерно 240 человек, однако экспорт популярного пива снизился.

По данным Mannheimer Morgen, денег на дальнейшие переговоры и выплату кредитов у компании не осталось. В результате около 240 сотрудников потеряют свои рабочие места.

По данным Союза германских пивоваров, за последние 6 лет в ФРГ закрылись уже 137 пивоварен. В частности, ранее еще одна из старейших пивоварен Германии Hofbrauhaus Wolters GmbH подала заявление о банкротстве. Причинами этого стали общее падение спроса на пиво и увеличение издержек производства. В прошлом году потребление пива в Германии снизилось на 5,8%, а объемы продаж – на рекордные 6%.

Hofbrauhaus Wolters GmbH имеет почти 400-летнюю историю, ее корни уходят в 1627 год.