IKEA приостановила работу в России и Белоруссии

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Шведская компания IKEA приняла решение приостановить экспорт и импорт товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания также останавливает все производственные операции в России.

Ранее стало известно, что датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции России на Украине.

Также германский концерн Siemens приостановил бизнес и поставки в Россию. По информации компании, группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, приостановила все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки последствий санкций, введенных против РФ со стороны Евросоюза. Также о прекращении работы с Россией (и Белоруссией) объявил автомобильный концерт MAN.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

