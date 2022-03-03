Сеть магазинов H&M приостановила продажи в России

Фото: depositphotos/artjazz

Сеть магазинов одежды и обуви H&M Group временно приостанавливает продажи в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

В сообщении также сказано, что все магазины сети закрыты и на Украине. В компании заявили, что следят за обстановкой и ведут диалог с акционерами. При этом в H&M Group указали, что речи о закрытии российских магазинов не идет.

Ранее о прекращении доставки своих товаров в Россию сообщил британский интернет-магазин одежды ASOS. До этого в американской компании Nike заявили, что не могут гарантировать доставку товаров российским покупателям. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте и в приложении Nike временно недоступно для россиян.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.