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Американская компания iHerb временно приостановила обслуживание покупателей из России. Об этом сообщается на сайте магазина товаров для здоровья.

В компании объяснили, что на отправку заказов и обработку платежей негативно повлияли санкции, наложенные на банки, а также отмена авиарейсов и ограничения на транзакции, проводимые российским рублем различными платежными системами.

"Мы благодарим вас за терпение и понимание и приносим искренние извинения за возможные неудобства. Будьте уверены, мы пристально следим за развитием событий и делаем все от нас зависящее, чтобы в самое ближайшее время продолжить предоставлять вам качественные услуги", – говорится в сообщении компании.

Ранее автомобильный завод Hyundai приостановил производство. Возобновить его планируется 5 марта. У предприятия возникли проблемы с нехваткой комплектующих из-за логистических перебоев.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

