В Райффайзенбанке опровергли слухи о возможном уходе из России

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев
Распространенная в СМИ информация о возможном уходе Райффайзенбанка с российского рынка не соответствует действительности, заявили в пресс-службе кредитной организации ТАСС.
Отмечается, что банк готов обеспечивать бесперебойную доступность своих сервисов для российских клиентов.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из России. Один из собеседников сказал, что кредитная организация может покинуть и украинскую территорию, если ее бизнесу в РФ и на Украине потребуются дополнительные средства.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После начала российской операции США, страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против РФ санкции, которые коснулись ее финансовых институтов, а также чиновников. В частности, 24 февраля Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин США предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".
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