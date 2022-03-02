Nike приостановила доставку товаров покупателям из России

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В американской компании Nike заявили, что не могут гарантировать доставку товаров покупателям из России.

"В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте и в приложении Nike временно недоступно в этом регионе", – приводит заявление компании News.ru.

Ранее стало известно, что компания Apple приостановила продажу своей продукции в России. Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.

Из-за проблем с Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, в столичном метро усилили работу касс. Пассажирам рекомендовали оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир", которые привязаны к сервису Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

