Ford сообщил о приостановке своей деятельности в России

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Ford сообщил о приостановке деятельности в России. Об этом говорится в соответствующем заявлении компании.

Там указано, что данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. В автоконцерне также заявили, что проинформировали об этом своих партнеров по совместным предприятиям.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство машин на территории России. По информации шведских СМИ, компания владеет одним заводом в РФ, который находится в Калуге.

До этого завод Renault в России сообщил о приостановке работы с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. По данным компании, перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.