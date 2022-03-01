Эксперты предупредили россиян о росте цен на подержанные автомобили

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Эксперты рассказали о ситуации на отечественном авторынке и оценили уже существующий рост цен на подержанные автомобили. Об этом сообщает портал Autonews.

Согласно информации аналитиков Drom.ru, в России отмечается повышенный спрос на старые машины – рост составил треть от прошлого показателя. Такую тенденцию эксперты объяснили стремлением россиян вложить свои накопления.

Самыми привлекательными для автомобилистов выступают автомобили массового сегмента в ценовой категории до 600 тысяч рублей. Лидируют Lada, Kia, Hyundai и Toyota.

Эксперты сервиса "Авито.Авто" не сообщили о всплесках спроса и предложения на авторынке, поскольку выводы на основании данных за 2–3 дня преждевременны. В ближайшей перспективе, отметили аналитики, непродолжительный рост спроса все-таки возможен.

Аналитики Drom.ru отмечают, что стоимость машин на вторичном рынке выросла примерно на 13%. В "Авито.Авто" существенных колебаний в ценах не зафиксировали.

Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков предупредил, что стоимость подержанных машин продолжит расти. В первую очередь это актуально для автомобилей 5–7 летней давности в хорошем состоянии.

Рассуждая о рисках по продаже своего подержанного автомобиля, эксперт по подбору автомобилей с пробегом и автор YouTube-канала AvtoRevizzoro Кирилл Чернов посоветовал владельцам взвешенно подойти к вопросу. Несмотря на вероятную выгодную продажу, автовладельцы могут не найти замену в хорошем состоянии.

Компания Volvo ранее приостановила производство и продажу автомобилей в РФ. Также о приостановке поставок сообщили в Jaguar Land Rover.

Ситуация обострилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

