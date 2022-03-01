Jaguar Land Rover приостановил поставки автомобилей на российский рынок

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Британская компания Jaguar Land Rover приостановила поставки автомобилей на российский рынок, сообщает "Интерфакс".

"Забота о партнерской и дилерской сети является одними из основных задач Jaguar Land Rover. В то же время текущие глобальные бизнес-условия осложняют торговую деятельность, поэтому мы вынуждены временно приостановить поставки автомобилей на российский рынок", – пояснили в российском представительстве JLR.

В компании подчеркнули, что речи о приостановке операционной деятельности не идет – сервисные и иные обязательства осуществляются. Прием заказов на новые машины в РФ приостановлен на неопределенный срок.

Автомобильный завод Hyundai приостановил производство с 1 марта. Возобновить его планируется 5 марта. В пресс-службе Hyundai рассказали, что у предприятия возникли проблемы с нехваткой комплектующих из-за логистических перебоев в поставках автомобильных компонентов.

Ранее по этой же причине завод Renault в России приостановил работу до 5 марта. Перебои в поставках комплектующих связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

