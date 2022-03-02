ASOS прекратил доставку своей продукции в Россию

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Британский интернет-магазин одежды ASOS прекратил доставку своих товаров в Россию. Об этом сообщается на сайте магазина.

"Приносим свои извинения, в связи с текущей ситуацией мы пока не можем обрабатывать заказы с доставкой в Россию", – говорится в сообщении.

В настоящее время в разделе "Доставка" на сайте ASOS на Россию наложено ограничение.

Ранее в американской компании Nike заявили, что не могут гарантировать доставку товаров покупателям из России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте и в приложении Nike временно недоступно для россиян.

Также компания Apple приостановила продажу своей продукции в России. Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.