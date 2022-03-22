В РЖД заявили, что постараются не допустить подорожания билетов в 2022 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российские железные дороги постараются не допустить подорожания пассажирских билетов в 2022 году, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров ТАСС.
Он рассказал, что компания перевезла более 16 тысяч беженцев с Донбасса, в том числе 5,5 тысячи детей. По словам Белозерова, это беспрецедентная перевозка беженцев к временным пунктам в России.
Накануне РЖД заявили об отмене обязательного ношения масок для пассажиров поездов дальнего следования и на вокзалах. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации.
В компании при этом отметили, что специалисты по-прежнему будут проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям.
Ранее РЖД запустили отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий. Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тысяч объектов размещения. Впоследствии перечень будет дополняться.
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