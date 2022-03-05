РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий

18:26
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РЖД запустили отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
"Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тысяч объектов размещения", – указали в РЖД.
Впоследствии перечень будет дополняться, добавили в компании.
Накануне сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России. При посещении сайта пользователи не могли найти ни одного пункта размещения в РФ. В компании официально подтвердили, что временно приостановили деятельность.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на следующий день поручил проработать вопрос возможности создания отечественного аналога сервиса Booking.com.
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