В России может появиться отечественный аналог Booking.com

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос возможности создания отечественного аналога сервиса Booking.com. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат политика.

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга", – отметили в аппарате.

Накануне сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России. При посещении сайта пользователи не могли найти ни одного пункта размещения в РФ.

В субботу компания официально подтвердила, что временно приостановила работу в России. Данное решение там объяснили возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.

До этого аналогичное решение принял сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила свою деятельность в Белоруссии.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

