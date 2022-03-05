Zara закрывает магазины и онлайн-торговлю в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Испанская сеть магазинов одежды Inditex временно прекращает работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине, сообщает ТАСС.

Это значит, что закрываются магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах.

Ранее о временном прекращении продаж в России сообщила сеть магазинов одежды и обуви H&M Group. В компании объяснили это решение текущей ситуацией на Украине. О прекращении доставки своих товаров в Россию сообщил и британский интернет-магазин одежды ASOS. Аналогичные решения приняли и некоторые другие зарубежные производители.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

