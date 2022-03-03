Бренд одежды Mango приостанавливает продажи в России

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Испанский производитель одежды Mango принял решение временно приостановить продажи в России. Об этом сообщается на российском сайте компании.

"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", – говорится в сообщении.

Ранее о временном прекращении продаж в России сообщила сеть магазинов одежды и обуви H&M Group. В компании объяснили это решение текущей ситуацией на Украине. О прекращении доставки своих товаров в Россию сообщил и британский интернет-магазин одежды ASOS. Аналогичные решения приняли и некоторые другие зарубежные производители.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

