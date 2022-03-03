IKEA приостанавливает продажи в магазинах России

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Шведская компания IKEA приостанавливает продажи в России, сообщает пресс-служба компании.

"В сложившейся ситуации IKEA вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте IKEA.ru в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Ранее IKEA приняла решение приостановить экспорт и импорт товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Компания также останавливает все производственные операции в России.

Датский производитель игрушек LEGO также приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции России на Украине.

Также германский концерн Siemens приостановил бизнес и поставки в Россию. По информации компании, группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, приостановила все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки последствий санкций, введенных против РФ со стороны Евросоюза. Также о прекращении работы с Россией (и Белоруссией) объявил автомобильный концерт MAN.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

