Storytel прекращает работу в России

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Шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение компании.

В Storytel подчеркнули, что обеспокоены ситуацией на Украине и гуманитарным кризисом.

Представители онлайн-сервиса подчеркнули, что ограничение распространяется на производство всего контента и на приобретение нового контента в России, но сервис будет оставаться доступным текущим подписчикам.

Шведская компания открыла представительство в России в 2017 году. В настоящий момент сервис доступен более чем в 25 странах мира.

В начале марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay. Там объяснили, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Позднее стало известно, что компания приостановила платный ремонт своих устройств в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

