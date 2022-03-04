Intel, Swarovski и Hermes приостановили поставки продукции в Россию

Фото: depositphotos/g0d4ather

Американская компания Intel приняла решение приостановить поставки в Россию и Белоруссию.

"Intel осуждает вторжение России на Украину <...> Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом", – говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Также продажи своей продукции приостановила ювелирная компания Swarovski. Граждане России теперь не могут оформить заказ в интернет-магазине, сообщается в телеграм-канале компании. Такое же решение приняли представители Hermes. Бутики компании в Москве закроются 5 марта.

Ранее о временном прекращении продаж в России сообщила сеть магазинов одежды и обуви H&M Group. В компании объяснили это решение текущей ситуацией на Украине. О прекращении доставки своих товаров в Россию сообщил и британский интернет-магазин одежды ASOS. Аналогичные решения приняли и некоторые другие зарубежные производители.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

