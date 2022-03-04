Компания Panasonic прекратила торговые операции с Россией

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Японский производитель электроники Panasonic прекратил торговые операции с Россией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Решение было принято, исходя из нынешней экономической и логистической ситуации.

Ранее стало известно о приостановке бизнеса в России германского концерна Siemens. Группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, приостановила поставки на время оценки последствий санкций, введенных против РФ со стороны Евросоюза.

Также о прекращении работы с Россией и Белоруссией объявил автомобильный концерт MAN. Как говорится в опубликованном заявлении дочерней компании группы Volkswagen, ограничение затронет экспорт грузовиков и комплектующих.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

