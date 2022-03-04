Apple приостановила платный ремонт своих устройств в России

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Apple ограничила работу своих авторизованных центров в России, введя запрет на платный ремонт устройств. Об этом сообщает сайт радиостанции "Комсомольская правда" со ссылкой на сервисный центр "Бробролаб".

"В Apple ограничили размещение заказов в негарантийных случаях. Разбитый экран, израсходовавший ресурс аккумулятор не заменим", – рассказали в "Бробролаб".

Там также уточнили, что не смогут починить устройство, если для этого потребуется замена отдельных деталей. Это касается в том числе случаев поломок из-за контакта гаджета с водой.

В ночь на 2 марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay. Там объяснили, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.

Позже в этот же день российский ретейлер re:Store закрыл свои магазины в Москве. К этому моменту техники Apple уже не было в магазинах "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и возле метро "Преображенская площадь". Тем не менее спустя сутки сеть re:Store возобновила работу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

