Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

11:03
Фото: телеграм-канал Baza
Российский ретейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл свои магазины в Москве. Никаких объявлений при этом у магазинов нет. На сайте продавца также не было сообщений по этому поводу.
Техника Apple не продается в магазине "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и возле метро "Преображенская площадь". Продавцы обещают, что она скоро появится. Смартфоны Apple пока есть в продаже у сотовых операторов и на сайтах маркетплейсов.
Ранее Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.
Также сообщается, что в России теперь ограничено использование системы платежей Apple Pay, а вне РФ ограничен доступ к приложениям Sputnik и RT. Помимо этого, был отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине.
Apple прекратила продажу техники в своем интернет-магазине в РФ
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