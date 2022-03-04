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Американская компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", – указано в публикации.

Ранее стало известно, что компания Panasonic прекратила торговые операции с Россией. Данное решение объяснили экономической и логистической ситуацией.

Ранее стало известно о приостановке бизнеса в России германского концерна Siemens. Группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, приостановила поставки на время оценки последствий санкций в отношении РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.