Samsung уличили в замедлении работы приложений

19:01
Фото: depositphotos/TKKurikawa
Samsung искусственно замедляет работу 10 тысяч разных программ и игр на своих гаджетах, сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что неполадки выявили пользователи Twitter из Кореи. В перечень попали Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep, TikTok, а также другие распространенные платформы.
Проблема заключается в сервисе Samsung Game Optimizing Service, который должен оптимизировать работу игр, чтобы увеличить время автономной работы гаджета. ПО предустанавливается на смартфоны производителя.
В настоящее время компания разбирается в случившихся неполадках, чтобы внести изменения в работу собственного приложения.
Ранее Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах. В ведомстве уточнили, что условием для снятия ограничения доступа является удаление сетью запрещенных публикаций, а также прекращение участия в распространении неправдивой информации и призывов к экстремизму.
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