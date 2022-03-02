Фото: samsung.com

Компания Samsung отменила начало продаж флагмана Galaxy S22 в России. Об этом сообщает издание iPhones.

Продажи должны были начаться 1 марта, но в интернет-магазине компании исчезла кнопка оформления заказа. Также уведомления "скоро в продаже" и "узнать о наличии" появились на страницах смартфонов Galaxy Fold, Galaxy S21 FE и Galaxy Note20.

В компании Samsung пока не объяснили остановку продаж. При этом в интернет-магазине все еще можно приобрести такие смартфоны, как Galaxy A и Galaxy M.

Ранее стало известно, что компания Apple приостановила продажу своей продукции в России. Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

