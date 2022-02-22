Samsung Group столкнулась с проблемами в доставке смартфонов – СМИ

Фото: samsung.com

Компания Samsung Group столкнулась с задержками в доставке новых смартфонов флагманской линейки Galaxy S22 в связи с чрезвычайно высоким спросом на них. Об этом сообщает "Газета.ру".

В настоящее время срок ожидания поставки составляет от пары недель до нескольких месяцев в зависимости от модели. Отмечается, что задержки наблюдаются как при заказе операторских версий Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, так и разблокированных устройств.

Известно, что с наибольшими проблемами пришлось столкнуться американскому оператору T-Mobile – его клиенты вынуждены ждать поставку белых Galaxy S22 Ultra на 512 гигабайтов до середины мая.

Уточняется, что в связи с данными сложностями компания Samsung прекратила принимать в США предварительные заказы на планшеты линейки Galaxy Tab S8.

Ранее компания Samsung представила уникальный сверхпрочный дисплей для складных смартфонов. Новое изобретение назвали Flex OLED. Рекордно тонкий экран покрыт защитным слоем UTG, благодаря которому гарантируется 200 тысяч складывания дисплея без потери его качества. Эксперты считают, что экрана хватит на пять лет использования.

