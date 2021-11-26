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Технологии

18:19

В Samsung разработали уникальный сверхпрочный дисплей для смартфонов

технологии

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Компания Samsung анонсировала уникальный сверхпрочный дисплей для складных смартфонов. Об этом сообщается на сайте организации.

Новое изобретение назвали Flex OLED. Рекордно тонкий экран покрыт защитным слоем UTG, благодаря которому гарантируется 200 тысяч складывания дисплея без потери его качества. Эксперты считают, что экрана хватит на пять лет использования.

Созданный дисплей имеет радиус складывания около 1,4 миллиметра, что позволяет упростить конструкцию и удешевить производство. Кроме того, при таком радиусе достигается минимальное давление на основные узлы дисплея.

Разработчики представили несколько торговых марок для складных смартфонов, ноутбуков и телевизоров.

Ранее сообщалось, что в веб-версии мессенджера WhatsApp появилась функция создания стикеров. Теперь пользователи могут создавать собственные стикеры из обычных изображений.

В инструменты редактирования вошли смайлики, которые можно вставить поверх стикеров, настраиваемый текст, обрезка, а также возможность добавлять другие изображения поверх основного.

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