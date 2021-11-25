Раскрыт признак слежки хакеров за владельцами iPhone

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Американская компания Apple намерена оповещать пользователей смартфонов iPhone, которые стали объектом атаки хакеров. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Производитель будет выводить соответствующие уведомления на системном уровне посредством iMessage, по почте и на веб-странице Apple ID.

"Уведомления об угрозе предназначены для информирования и помощи пользователям, которые могли стать мишенью спонсируемых государством злоумышленников", – уточнили в корпорации.

В тексте уведомления будет указано: "Внимание! Злоумышленники, спонсируемые государством, могли атаковать ваш iPhone". При этом уточнять личности злоумышленников компания не будет.

Ранее Apple выявила слежку за действиями пользователей со стороны шпионских программ израильской компании NSO Group. Американская корпорация подала иск в связи с произошедшим.

В ноябре стало известно, что Apple запускает программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта пользователями iPhone и Mac. Изначально ее запустят в США.