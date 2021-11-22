Apple предложит владельцам iPhone 12 бесплатный ремонт из-за проблем с динамиком

19:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Apple предложит владельцам iPhone 12 и 12 Pro бесплатный ремонт из-за проблем с динамиком. Об этом сообщается на сайте компании.
На некоторых устройствах динамик перестает работать во время звонков. При этом починить iPhone можно лишь с помощью замены разговорного спикера.
Программа распространяется на устройства, выпущенные с октября 2020 по апрель 2021 года. При этом все iPhone, требующие ремонта, будут обслуживаться в авторизованном сервисе компании.
Известно, что программа будет доступна по всему миру. Однако Apple может ограничивать обслуживание в зависимости от страны, где была совершена покупка.
Ранее сообщалось, что Apple запускает программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта пользователями iPhone и Mac. Компания планирует выпускать в свободную продажу наиболее востребованные при ремонте компоненты своих устройств, в частности дисплеи, модули камер и аккумуляторы, а также выкладывать в Сети инструкции по их починке.
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