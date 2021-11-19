Apple может отказаться от Lightning в iPhone 14 – СМИ

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iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся разъема Lightning. Вместо него у новых моделей будет разъем USB-C. Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников пишет портал PhoneArena.

Отмечается, что пойти на подобный шаг компания решила сразу по нескольким причинам, в том числе и из-за более быстрой скорости передачи данных.

Для сравнения, двухчасовое видео 4K объемом 720 гигабайт через порт Lightning будет передаваться 3,5 часа. При помощи USB-C передать необходимый файл можно будет всего за 2,5 минуты.

Еще одна причина связана с планами США и стран Европы на унификацию зарядных устройств гаджетов. Оснащение электронных устройств портом USB-C в скором времени может стать обязательным.

Также предполагается, что отказ от использования Lightning позволит уменьшить количество электрических отходов.

Ранее издание Appleinsider со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко раскрыло главную особенность iPhone 14. Новая модель смартфона и гарнитура виртуальной реальности получат стандарт для расширения Wi-Fi 6, что позволит передавать данные в диапазоне 6 гигагерц.