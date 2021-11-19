Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

14:10

Apple может отказаться от Lightning в iPhone 14 – СМИ

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся разъема Lightning. Вместо него у новых моделей будет разъем USB-C. Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников пишет портал PhoneArena.

Отмечается, что пойти на подобный шаг компания решила сразу по нескольким причинам, в том числе и из-за более быстрой скорости передачи данных.

Для сравнения, двухчасовое видео 4K объемом 720 гигабайт через порт Lightning будет передаваться 3,5 часа. При помощи USB-C передать необходимый файл можно будет всего за 2,5 минуты.

Еще одна причина связана с планами США и стран Европы на унификацию зарядных устройств гаджетов. Оснащение электронных устройств портом USB-C в скором времени может стать обязательным.

Также предполагается, что отказ от использования Lightning позволит уменьшить количество электрических отходов.

Ранее издание Appleinsider со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко раскрыло главную особенность iPhone 14. Новая модель смартфона и гарнитура виртуальной реальности получат стандарт для расширения Wi-Fi 6, что позволит передавать данные в диапазоне 6 гигагерц.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать