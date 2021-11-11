Пользователям Apple разрешат выбирать пять наследников для передачи данных после смерти

14:38
Фото: depositphotos/mrsirapho
После смерти пользователя гаджета Apple выбранные им контакты могут получить доступ к документам, снимкам и покупкам с помощью специального ключа. Для этого им необходимо предоставить компании свидетельство о смерти владельца аккаунта, сообщает The Verge.
На данный момент опция работает в пробной версии iOS 15.2, для большего количества пользователей Apple она станет доступна при полном запуске обновления. В какой версии macOS выйдет функция, пока не сообщалось. Уточняется, что впервые ее представили в июне на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple.
До создания такой функции получить доступ к данным и телефону умершего члена семьи было достаточно тяжело. В связи с пользовательским соглашением iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной и не поддается разглашению. Из-за этого даже свидетельство о смерти и постановление суда, подтверждающее право на наследство, не давали гарантий на получение доступа.
По данным источника, это стало для компании сложной ситуацией, потому что она подверглась критике со стороны родственников умерших. Так, в 2016 году отец умершего сына не один месяц просил компанию предоставить ему доступ, но в Apple говорили, что без пароля ничем не могут помочь.
Отмечается, что функции, благодаря которым есть возможность открыть доступ другому человеку, уже есть и у Google, и у Facebook.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple в связи с запретом разработчика приложений сообщать пользователям о возможности оплаты покупок вне AppStore.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: