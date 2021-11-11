Пользователям Apple разрешат выбирать пять наследников для передачи данных после смерти

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После смерти пользователя гаджета Apple выбранные им контакты могут получить доступ к документам, снимкам и покупкам с помощью специального ключа. Для этого им необходимо предоставить компании свидетельство о смерти владельца аккаунта, сообщает The Verge.

На данный момент опция работает в пробной версии iOS 15.2, для большего количества пользователей Apple она станет доступна при полном запуске обновления. В какой версии macOS выйдет функция, пока не сообщалось. Уточняется, что впервые ее представили в июне на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple.

До создания такой функции получить доступ к данным и телефону умершего члена семьи было достаточно тяжело. В связи с пользовательским соглашением iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной и не поддается разглашению. Из-за этого даже свидетельство о смерти и постановление суда, подтверждающее право на наследство, не давали гарантий на получение доступа.

По данным источника, это стало для компании сложной ситуацией, потому что она подверглась критике со стороны родственников умерших. Так, в 2016 году отец умершего сына не один месяц просил компанию предоставить ему доступ, но в Apple говорили, что без пароля ничем не могут помочь.

Отмечается, что функции, благодаря которым есть возможность открыть доступ другому человеку, уже есть и у Google, и у Facebook.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple в связи с запретом разработчика приложений сообщать пользователям о возможности оплаты покупок вне AppStore.