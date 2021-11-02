Apple внедрит в умные часы функцию определения ДТП – СМИ

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Фото: depositphotos/kalinovsky
Компания Apple планирует внедрить в умные часы Watch новую функцию. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Wall Street Journal.
Так, Apple разрабатывает функцию, позволяющую распознавать автокатастрофы. Ее, предположительно, внедрят в Watch Series 4. Часы смогут реагировать на экстренные случаи и подавать сигналы о помощи.
Для разработки новой функции в США проводили тесты и собирали анонимную телеметрию с часов. Компании удалось установить 10 миллионов предполагаемых аварий и связать 50 тысяч инцидентов с последующими звонками в экстренные службы.
Функция определения ДТП может появиться в Apple Watch уже в 2022 году, когда будет представлено очередное поколение умных часов.
Ранее сообщалось, что компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для обеспечения микросхемами новых смартфонов iPhone 13. Кризис поставок чипов ударил по компании сильнее, чем указывалось ранее. За последние два месяца производство iPad сократилось вдвое по сравнению с предыдущими планами.
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