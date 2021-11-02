Apple сократила производство iPad для обеспечения микросхемами iPhone 13 – СМИ

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Фото: AP Photo/Richard Drew
Компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для обеспечения микросхемами новых смартфонов iPhone 13. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.
По информации издания, кризис поставок чипов ударил по компании сильнее, чем указывалось ранее. За последние два месяца производство iPad сократилось вдвое по сравнению с предыдущими планами.
К такому шагу Apple прибегает не впервые. Ранее некоторые части iPad использовали для iPhone 12, чтобы защитить смартфон от проблем в цепочках поставок во время пандемии.
Ранее СМИ назвали главную особенность будущего iPhone 14. По их данным, дисплей iPhone 14 лишится "челки" – черного выреза с датчиками биометрической системы Face ID, который использовался в смартфонах американской компании с 2017 года. Новый экран для Apple в настоящее время разрабатывает компания LG.
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