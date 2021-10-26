На Apple подали в суд из-за зарядки для iPhone

12:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Китае из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone на компанию Apple подали в суд. Инициатива принадлежит пекинскими студентам, сообщает Mydrivers.
Согласно утверждению истца, лишение одной из частей комплектации смартфонов зарядных устройств Apple нарушает законные права и интересы потребителей. Китайские студенты требуют у суда встать на их сторону и обязать американскую компанию вернуть блок питания в коробку iPhone.
Также в иске назвали не совсем корректной позицию Apple, что комплектные зарядки изъяли из-за заботы об окружающей среде. Дело в том, что блоки питания продолжают производить, но продают их отдельно, получая дополнительную прибыль.
Ранее компания Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они получили обновленный дизайн, напоминающий более продвинутую модель AirPods Pro. Новое поколение наушников отличает защита от влаги и пота, а также увеличенная емкость аккумулятора.
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