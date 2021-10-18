Apple представила новые MacBook Pro

18 октября, 20:36
apple.com
Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro на базе нового поколения собственных процессоров с экранами 14 и 16 дюймов. Трансляция презентации ведется на сайте компании.
Фото: youtube.com/Apple
В верхней части экрана ноутбуков сделан блок с камерой, похожий на тот, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad.
Кроме того, разработчики в новом поколении устройств приняли решение вернуться к магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в прошлом поколении MacBook Pro.
Также в новой модели отсутствует сенсорная многофункциональная панель Touch Bar, которая была заменена на полноразмерные клавиши управления.
Поставки новых MacBook Pro стартуют со следующей недели. Стоимость ноутбуков с диагональю 14 дюймов будет начинаться от 1 999 долларов, за 16 дюймов попросят от 2 499 долларов.
Фото: youtube.com/Apple
Также Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они получили обновленный дизайн, напоминающий более продвинутую модель AirPods Pro.
Новое поколение наушников отличает защита от влаги и пота, а также увеличенная емкость аккумулятора. Согласно заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на 6 часов беспрерывного прослушивания музыки.
Цена AirPods 3 будет начинаться от 179 долларов. Поставки также стартуют со следующей недели.
Фото: youtube.com/Apple
Новый процессор M1 Pro оснастили 33,7 миллиарда транзисторами и 32 гигабайтами памяти со скоростью 200 гигабайтов в секунду.
Более мощный M1 Max получил 57 миллиардов транзисторов и 64 гигабайта памяти со скоростью 400 гигабайтов в секунду.
Ранее в России официально стартовали продажи Apple Watch Series 7. Стоимость последней модели умных часов начинается от 36 990 рублей.
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