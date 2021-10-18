Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

18 октября, 20:36

Главная / Новости /

Apple представила новые MacBook Pro

Apple представила новые MacBook Pro и AirPods
технологии

apple.com

Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro на базе нового поколения собственных процессоров с экранами 14 и 16 дюймов. Трансляция презентации ведется на сайте компании.

Ноутбуки MacBook Pro

Фото: youtube.com/Apple

В верхней части экрана ноутбуков сделан блок с камерой, похожий на тот, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Кроме того, разработчики в новом поколении устройств приняли решение вернуться к магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в прошлом поколении MacBook Pro.

Также в новой модели отсутствует сенсорная многофункциональная панель Touch Bar, которая была заменена на полноразмерные клавиши управления.

Поставки новых MacBook Pro стартуют со следующей недели. Стоимость ноутбуков с диагональю 14 дюймов будет начинаться от 1 999 долларов, за 16 дюймов попросят от 2 499 долларов.

Наушники AirPods

Фото: youtube.com/Apple

Также Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они получили обновленный дизайн, напоминающий более продвинутую модель AirPods Pro.

Новое поколение наушников отличает защита от влаги и пота, а также увеличенная емкость аккумулятора. Согласно заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на 6 часов беспрерывного прослушивания музыки.

Цена AirPods 3 будет начинаться от 179 долларов. Поставки также стартуют со следующей недели.

Процессоры M1 Pro и M1 Max

Фото: youtube.com/Apple

Новый процессор M1 Pro оснастили 33,7 миллиарда транзисторами и 32 гигабайтами памяти со скоростью 200 гигабайтов в секунду.

Более мощный M1 Max получил 57 миллиардов транзисторов и 64 гигабайта памяти со скоростью 400 гигабайтов в секунду.

Ранее в России официально стартовали продажи Apple Watch Series 7. Стоимость последней модели умных часов начинается от 36 990 рублей.

Apple сняла с продажи популярные модели iPhone

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать