В России стартовали продажи Apple Watch Series 7

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В России официально стартовали продажи Apple Watch Series 7. Стоимость последней модели умных часов начинается от 36 990 рублей.

Россиянам доступны Apple Watch в корпусах "Темная ночь", "Сияющая звезда", а также в зеленом, красном и синем цветах.

На официальном сайте Apple в России отмечается, что заказ будет доставлен в течение 6–7 недель.

Ранее сообщалось, что компания Apple может представить новые наушники AirPods 3 18 октября. Внешне наушники будут похожи на AirPods Pro. При этом модель будет без силиконовых амбушюр и активного шумоподавления.

