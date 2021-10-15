В России стартовали продажи Apple Watch Series 7

Фото: ТАСС/Zuma
В России официально стартовали продажи Apple Watch Series 7. Стоимость последней модели умных часов начинается от 36 990 рублей.
Россиянам доступны Apple Watch в корпусах "Темная ночь", "Сияющая звезда", а также в зеленом, красном и синем цветах.
На официальном сайте Apple в России отмечается, что заказ будет доставлен в течение 6–7 недель.
Ранее сообщалось, что компания Apple может представить новые наушники AirPods 3 18 октября. Внешне наушники будут похожи на AirPods Pro. При этом модель будет без силиконовых амбушюр и активного шумоподавления.
Эксперт рассказал, стоит ли ждать подорожания iPhone